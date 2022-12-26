Специалисты КРОС сообщили, что основным источником тревожности граждан Российской Федерации стала так называемая «спецоперация» в Украине, а также связанные с войной темы, информирует «НБН».

Ощущение неопределенности, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия также возникают у россиян из-за частичной мобилизации, страха переноса боевых действий на территорию «старых» регионов РФ, эскалация конфликта с Западом и возможное использование ядерного вооружения.

В прошлом году страхи жителей государства-террориста провоцировала пандемия коронавируса, о которой в этом году уже никто не вспоминал. Кроме того, общий уровень тревожности граждан России превысил прошлогодний вдвое.

Как сообщалось, россияне из «партии войны» начали пересматривать свое отношение к «СВО», что подтверждают данные соцопроса.