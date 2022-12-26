Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, которые привело издание The Associated Press, американское правительство разработало специальный план, чтобы подготовить батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot к эксплуатации на территории Украины менее чем за шесть месяцев.

Согласно заявлению главы украинской дипломатии, американское правительство разработало спецплан подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации на территории нашей страны менее, чем за шесть месяцев. Хотя обычно только обучение длится около двенадцати.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин отреагировал на решение США поставить Украине ЗРК Patriot.