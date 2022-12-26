Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом говорится в сообщении общественной организации «КрымSOS».

Отмечается, что российские военнослужащие начали селиться в частных домах местных жителей Крыма. По состоянию на сегодняшний день, как об этом заявил председатель правления «КрымSOS» Алексей Тильненко, такого рода случаи были зафиксированы в селе Межводном, что в Черноморском районе.

Кроме того, в сообщении ОО говорится, что оккупационные силы вынудили владельца одного из зданий в Межводном предоставить помещение для пребывания военнослужащих.

Дословно из сообщения «КрымSOS»:

«По всей вероятности, мужчина не смог отказать захватчикам из соображений собственной безопасности».

Также говорится, что количество военных РФ в вышеуказанном поселке весьма выросло. Были случаи, по данным общественной организации, когда захватчики без разрешения владельцев занимали частные здания.