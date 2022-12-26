В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что во временно захваченной Горловке закончилась донорская кровь, которую использовали для лечения раненых путинских военных, информирует «НБН».

Оккупанты решили вопрос достаточно просто: сдавать кровь для российских солдат заставили все работников медицинских учреждений города, для чего составили специальный график донорства.

В то же время проблемы с лечением захватчиков наблюдаются и на территории временно оккупированной Луганской области. В частности, в Старобельск, где россияне оборудовали военный госпиталь, за последние дни поступило около полусотни тяжело раненых «освободителей».

Из-за колоссальных потерь армии Путина на фронте такая же ситуация наблюдается в Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты свозят в Токмак заполненные ранеными и трупами военные автомобили.