Из-за регулярных отключений электричества в Украине часто пропадает или ослабляется мобильная связь, чем решили воспользоваться аферисты. Центр противодействия дезинформации рассказал, как работает новая мошенническая схема, информирует «НБН».

Аферисты звонят жертвам, представляясь сотрудниками мобильной компании. Они сообщают абоненту, что его переключат на другую «вышку», чтобы при отключении электричества была стабильная связь.

Далее на телефон жертвы приходит код, цифры которого мошенники просят назвать. Этот код позволяет злоумышленникам пройти авторизацию в мобильных приложениях банков или соцсетях украинцев.

Чтобы обезопасить себя от обмана, гражданам рекомендуют связаться со своим мобильным оператором по официальным номерам горячих линий и уточнить, действительно ли компания проводит такие действия.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, как мошенники наживаются на людях, которые пострадали от войны.