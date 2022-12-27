Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Новости Донбасса».

В материале отмечается, что наиболее младшему члену семьи, который стал жертвой преступников, был всего один год. По всей вероятности, семья была расстреляна из автоматического оружия.

Средства массовой информации отмечают, что после убийства членов семьи преступники угнали их транспортное средство Skodа. После трагического происшествия в городе был объявлен план «Перехват», о чем проинформировал гауляйтер Макеевки Владислав Ключаров.

Также оккупационные «власти» уже успели заявить, что это якобы был «грабеж». Они утверждают, что подозреваемые в совершении преступления уже были задержаны.

Также в их сообщениях говорится, что подозреваемыми оказались ранее судимые жители Калининского микрорайона города. Злоумышленники якобы «признались в том, что осуществили преступление из корысных побуждений с целью кражи транспортного средства и ценного имущества».

В свою очередь сотрудники украинских правоохранительных органов пока что не предоставили никаких комментариев относительно произошедшего трагического случая.

Напомним, ранее мы уже писали, как кадыровцы в Херсонской области расстреляли российских мобилизованных.