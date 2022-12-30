Как информирует «НБН» со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что порядка 3400 украинских военных сейчас находятся в плену у России. Кроме того, еще около 15 тысячи человек пропали без вести.

Дословно из заявления Алены Вербицкой:

«Мы не знаем, что произошло с пропавшими без вести. В плену они, или силой были вывезены с временно захваченных Россией территории, или же убиты – нам это неизвестно. Для родственников эта неопределенность особенно тяжелая».

Помимо того она добавила, что Российская Федерация отказывает в доступе к лагерям для военнопленных Красному Кресту. Также российская сторона постоянно нарушает Женевскую конвенцию.

Напомним, ранее мы же писали, как долго в российском плену находится украинский тренер по боксу.