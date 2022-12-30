Это подтверждают результаты социологического опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, который был проведен с 13 по 21 декабря 2022 года среди 2018 граждан Украины, информирует «НБН».

Исследование показало, что более 60% украинцев считают, что переговоры со страной-агрессором невозможны даже ради спасения жизней, поскольку РФ все равно нарушит договоренности.

В то же время 23% опрошенных считают, что стоит вести диалог с Россией о прекращении войны ради сохранения жизни военных, пленных, гражданских и депортированных. 17% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Большинство участников исследования (50%) также против того, чтобы Киев шел на уступки и переговоры с РФ при условии уменьшения или прекращения западной помощи. Предлагают заморозить конфликт, но не принимать условия Кремля более 14% респондентов, за переговорный процесс с Москвой выступают более 11% опрошенных. Затруднились с ответом более 23% украинцев.

Ранее социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают ответные удары по объектам энергетической системы государства-террориста.