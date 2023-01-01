Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом Столтенберг заявил в интервью BBC Radio 4 в программе World at One.

Согласно словам генерального секретаря Альянса, в настоящее время Украина имеет преимущество на поле боя. Также он напомнил, что такая ситуация наблюдаетя уже весьма долго. По мнению Столтенберга, Украина еще не ощутила все последствия так называемой «долевой мобилизации», которую Россия проводила осенью.

«Нам известно, что Российская Федерация мобилизовала гораздо больше сил, нежели их было задействовано на поле боя. Множество в настоящее время проходят обучение», — отметил Столтенберг.

Данные, которыми располагает НАТО, говорят о том, как отмечает Столтенберг, что Российская Федерация «готова продолжать войну и намерена потенциально начать новое наступление».

В это же время он заверил, что Альянс будет оставаться рядом с Украиной:

«Мы будем рядом с вами, несмотря ни на что. До самой победы мы будем оказывать вам помощь».

Напоследок генсек НАТО добавил, что война будет завершена переговорным процессом с Россией, однако очень важно создать хорошие условия для начала такого процесса.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг уже призывал готовиться к долгосрочным наступлениям РФ на Украину.