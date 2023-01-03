Ссылаясь на британскую разведку, оборонное ведомство отмечает, что в середине декабря военные Российской Федерации, а также силы частной военной кампании «Вагнер», по всей вероятности, увеличили частоту собственных пехотных штурмов вокруг Бахмута. Но множество из таких операций получили весьма слабую поддержку.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в «Твиттер», период интенсивного наступления войск Российской Федерации на Бахмут, что в Донецкой области, уже прошел. Кроме того, в сообщении отмечается, что в ближайшие недели прорыв вражеских сил маловероятен.

На протяжении последних десяти дней, как говорится в сообщении, Украинское государство выделило весомое подкрепление для того, чтобы защитить Бахмут. Если сравнивать ситуацию с пиком в середине декабря, то частота атак России, по всей видимости, снизилась. В ведомстве подчеркнули, что во время боевых действий обе стороны понесли масштабные потери.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Наступательные операции России в этом районе, предположительно, сейчас проводятся на уровне взвода или отделения взвода. И вряд ли Россия добьется весомого прорыва под Бахмутом в ближайшие недели».

Напомним, ранее мы уже писали об огромных потерях армии РФ под Бахмутом.