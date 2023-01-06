Как информирует «НБН», об этом в Телеграм сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он заявил:

«В Киеве в больнице умерла еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы Украины Россией двадцать девятого декабря. Это сорокалетняя женщина, которая находилась в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Это уже третья жертва варварской атаки со стороны россиян накануне Нового года».

Ранее Виталий Кличко рассказал о последствиях ракетного удара войск Российской Федерации по столице Украинского государства Киеву.