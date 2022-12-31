Как информирует «НБН», о последствиях ракетной атаки на Киев рассказал городской голова Виталий Кличко.

Согласно его словам, во время масштабной тревоги по всей территории Украины в Киеве прогремели взрывы. В это же время мэр города обратился к местным жителям с призывом не покидать укрытия до того момента, пока не будет отмены воздушной тревоги.

По словам Виталия Кличко один из взрывов российской ракеты произошел между жилыми домами в Соломенском районе столицы. На место инцидента выехали все соответствующие службы.

Кроме того, по словам градоначальника, в результате ракетной атаки РФ в Киеве есть разрушения. В частности, в Голосеевском и Печерском районах.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сделал заявление о том, что в результате ракетной атаки был поврежден отель.