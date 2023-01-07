Как информирует «НБН», об этом рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, за минувшие сутки под обстрелы захватчиков РФ попали такие населенные пункты, как Купянск, Двуречное, Волчанск. Кроме того, под обстрелов вражеских сил были такие населенные пункты, как Красное, Стрелеча, Кисловка, Заречное, Котляровка. Иные населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского районов тоже оказались под огнем российских войск.

Дословно из заявления Синегубова:

«В результате обстрелов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К большому счастью, обошлось без пострадавших и человеческих жертв».

Примечательно, что Россия обстреляла вышеуказанные населенные пункты несмотря на то, что российский диктатор Путин поручил министру обороны РФ Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество с 12 часов 6 января до 24 часов седьмого января по всей линии соприкосновения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Медведев отреагировал на отказ Украины от режима прекращения огня на Рождество.