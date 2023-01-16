В эфире национального телемарафона чиновник заявил, что государство-террорист готовится к «крайнему рывку» в войне против Украины и именно с этим связаны кадровые перестановки в военном руководстве РФ, информирует «НБН».

«Использовали «Вагнера», кадыровцев, идет на смену российская армия», — отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, у оккупантов «последний звонок» и им больше не будет на кого менять и списывать поражения, которые они потерпят в нашей стране.

Чиновник считает, что «крайний рывок» россияне могут совершить на годовщину войны либо в марте. Он отметил, что мобилизация в РФ, которая не прекращалась, вызов для Украины и мы должны подготовиться к попытке наступления армии Путина.

Ранее аналитики американского Института изучения войны озвучили сценарии наступления, к которым может прибегнуть страна-агрессор.