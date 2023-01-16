Представитель ГУР МОУ рассказал, что глава Кремля отдал приказ новому командующему оккупационными войсками РФ в Украине Валерию Герасимову осуществить захват Донецкой и Луганской областей к марту, информирует «НБН» со ссылкой на телеканал FREEДОМ.

Юсов отметил, что Путин не обращает внимания на реальное положение вещей на фронте, он по-прежнему преследует основную цель – уничтожить украинцев как отдельный народ и нацию, а также нашу страну как независимое государство.

Он напомнил, что для оккупантов Кремль неоднократно менял сроки поставленных задач.

«Год, как они три дня берут Киев. Ну, в общем-то, новые цели и новые задачи. Ничего не получится и в этот раз», — заверил представитель военной разведки.

Напомним, что аналитики вашингтонского Института изучения войны озвучили вероятные сценарии наступления путинских войск в Украине.