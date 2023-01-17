Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении руководителя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

Дословно из сообщения главы ОВА:

«Согласно уточненной информации, ракета, выпущенная российской стороной, убила сорок пять человек. Среди них шесть детей».

Также Резниченко отметил, что спасатели, сотрудники полиции, городские и областные власти принесли цветы в память о невинных жизнях, которые были забраны россиянами.

Как известно, во время очередной массированной ракетной атаки, четырнадцатого января, войска Российской Федерации нанесли удар ракетой Х-22 по многоэтажному дому в Днепре.

Ранее мы уже писали о том, как на это отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.