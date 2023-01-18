Центр национального сопротивления сообщил, что военкоматам страны-агрессора нужно выполнять показатели по мобилизации, в частности в Северной Осетии, информирует «НБН».

Поэтому в путинские войска стали набирать наркозависимых россиян. Соответствующую информацию, как рассказали в ЦНС, подтвердил российский солдат, который сдал в плен Движению сопротивления.

Военный РФ признался, что он имеет зависимость от наркотиков и продолжал употреблять их даже на фронте в Запорожской области. В ряды оккупантов он вступил из-за страха оказаться перед судом, поскольку его задержали за управление автомобилем без документов. Россиянину предложили поехать в Украину, куда он взял наркотики как лекарства.

Ранее британское издание, ссылаясь на западную разведку, сообщило, когда Кремль объявит всеобщую мобилизацию в РФ и количество граждан, которым планируется пополнить ряды захватчиков.