Как сообщает «НБН«, данное природное явление было зафиксировано Главным центром специального контроля вблизи села Коболчин Днестровского района.

По словам экспертов, магнитуда землетрясения составляла 3,1 балла по шкале Рихтера на глубине три километра. Расчеты специалистов демонстрируют, что оно не является опасным для населения. В соответствии с классификацией, землетрясение является слабым, его можно ощутить только незначительной частью населения.

Также известно, что колебания от землетрясения могут ощущать отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии во внутренней части помещения, включая верхние этажи.

Ранее в Черновицкой области землетрясения фиксировались 23 декабря 2022 магнитудами 3,0 и 2.2 (по шкале Рихтера).

«В связи с техническими причинами официальный сайт не работает, но в случае, если Вы испытали на себе это землетрясение, просим оставить в комментариях информацию об этом, так как мы сможем уточнить его параметры», — сообщил Главный центр спецконтроля в Facebook.