В своем Telegram-канале глава Офиса Зеленского заявил, что Вооруженным силам Украины для победы над путинскими оккупационными силами нужны танки, информирует «НБН».

По словам Ермака, армия Украины нуждается не в нескольких десятках таких боевых машин, а в сотнях единиц.

«Нам нужны танки – не 10-20, а несколько сотен», — написал глава ОПУ.

Чиновник в очередной раз напомнил, что главная цель украинских защитников – выйти на границы 1991 года и наказать врага, который заплатить за преступления против нашей страны.

Ермак подчеркнул, что без победы Украины не будет обеспечения стабильного развития демократии и понятного мирового порядка. По этой причине сегодня каждый боевой танк должен быть на нашем фронте, поскольку он не только украинский.

«Это фронт цивилизации против отсталости и варварства с болот», — констатировал руководитель Офиса президента.

Ранее глава государства Владимир Зеленский раскритиковал Берлин за промедление с поставками танков для ВСУ.