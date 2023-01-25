В среду, 25 января, в комментарии France24 Череватый сообщил, что подразделения сил обороны Украины после ожесточенных боев были вынуждены выйти из города Соледар, информирует «НБН».

Впервые на официальном уровне командование ВСУ признало, что украинские войска выводят из прифронтового населенного пункта, который в течение нескольких недель активно штурмовали путинские оккупационные силы.

Представитель Восточной группировки войск отметил, что украинские бойцы после выхода из Соледара заняли заранее подготовленные оборонительные позиции. Такое решение было принято командованием ради сохранения жизни личного состава.

Напомним, что в Нацгвардии рассказали, грозит ли потеря Соледара окружением Бахмута.