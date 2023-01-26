В интервью британскому каналу Sky News украинский президент рассказал о потерях путинских оккупационных сил при штурме Бахмута, информирует «НБН».

Зеленский сообщил, что армия Российской Федерации теряет тысячи военных при штурме города и не считает количество погибших при атаках. По его словам, Бахмут пережил месяцы ожесточенных боев.

Глава государства подчеркнул, что жертв со стороны российских захватчиков значительно больше, чем у наших вооруженных сил, поскольку Россия бросает своих людей, как «пушечное мясо».

«Из того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто бросают их на убой», — констатировал Зеленский.

Ранее в Министерстве обороны Украины озвучили причины больших потерь российских войск среди мобилизованных.