Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало запись перехваченного разговора российского оккупанта. «Освободитель» жалуется на состояние вооруженных сил страны-агрессора, информирует «НБН».

Захватчик отмечает, что небоеспособная «картинно-демонстративная» армия России в серьезных сражениях рухнула, как карточный домик. Он добавил, что началась война и «никто не знает, что делать».

По словам путинского солдата, полковники ВС РФ «уменьшили» себе звания, чтобы отсиживаться в Сирии и не воевать в Украине. Оккупант отметил, что Сирия сейчас – «кладбище генералов», где «сидят» полковники на лейтенантских должностях.

Ранее российский мобилизованный в телефонном разговоре рассказал, как обманом попал в Украину и пожаловался на проблемы в путинских войсках.