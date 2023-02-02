Об этом сообщает НБН, ссылаясь на статью suspilne.media.



Если верить источникам, то в ходе расследования скандального дела о закупках продуктов для армии, ГБР, совместно со Службой Безопасности Украины смогли задержать группу из 5 человек причастных к делу. Об этом заявили в пресс-службе Государственного Бюро Расследований.



Сообщается, что среди нарушителей были представители предприятий, которые обеспечивали продуктами украинскую армию, а также военные, которые занимались распределениям продуктов в военскую часть.



Во время обысков ГБР и СБУ удалось найти записи о закупках, оружие, боеприпасы, а также более 1 миллиона гривен наличными.



Если следственные органы Украины смогут доказать вину подозреваемых, то в таком случае им может грозить до 12 лет лишения свободы. Расследования дела возьмёт на себя Генеральная прокуратура Украины.



Ранее уже сообщалось об аресте экс-заместителя министра обороны Украины Алексея Резникова Владислава Шаповалов.