В комментарии изданию Kyiv Post представитель военной разведки Украины сообщил, что на сегодня страна-агрессор использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных россиян, информирует «НБН».

По словам Черняка, у врага нет достаточных сил и средств, чтобы в ближайшие недели пойти в наступление по этому направлению, нет созданных РФ ударных групп для этой цели.

«Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать», — добавил представитель ГУР МОУ.

Напомним, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, на каких направлениях путинские войска могут пойти в наступление к годовщине полномасштабной войны.