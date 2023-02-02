Как информирует «НБН», представитель ГУР МО Украины Андрей Черняков в комментарии Kyiv Post заявил, что Путин отдал приказ войскам РФ захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей Украины до марта 2023-го.

Согласно словам представителя разведки, сейчас существуют все признаки того, что Российская Федерация готовится к новой попытке массированного наступления и захвату Донбасса.

Дословно из заявления разведчика:

«Сейчас мы наблюдаем, что войска захватчиков РФ передислоцируют на Донбасс дополнительные штурмовые группы, подразделения, военную технику и вооружение. Согласно информации военной разведки Украины, Владимир Путин приказал до марта захватить территории Луганской и Донецкой областей».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин готовит послание к Федеральному собранию.