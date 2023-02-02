Как информирует «НБН», информацию об этом подтвердили городской голова Александр Гончаренко, а также руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Так, городской голова города написал:

«Вновь удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!».

Как известно, первого февраля российские военнослужащие нанесли удар по жилому дому в Краматорске. Последствиями противоправных действий стала гибель трех человек.

В свою очередь руководитель областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что россияне нанесли еще два ракетных удара.

Он написал:

«В очередной раз удар по центру города. По жилой застройке. Согласно предварительной информации, есть раненные среди гражданских. Все подробности позже».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что власти Российской Федерации цинично оправдались за ракетный обстрел Краматорска.