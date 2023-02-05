Об этом информирует «НБН» ссылаясь на данные издания «Aspi«.

Как сообщается в источнике, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал комментарий по поводу масштабных обысков украинских чиновников и олигархов. В эфире национального телемарафона Данилов сказал, что данные обыски — это всего лишь начало и вскоре следует ожидать новых подозрений украинскими бизнесменам и высокопоставленным чиновникам.

Кроме того, Данилов отметил что Украина стоит на пути очищения от людей, которые занимались незаконной деятельностью в стране. Отдельно Данилов сказал о том, что СНБО продолжает следить за теми персонами, на которых были наложены санкции.

Напомним, что временем ранее президент Украины лишил гражданства чиновников времён президентства Виктора Януковича.