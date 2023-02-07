Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании частной военной компании, учредителями которой будут ПАО «Газпром нефть» и частная охранная организация «Стаф-центр», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

«Газпром» имеет размер доли в уставном капитале «частной охранной организации» 70%, а «Стаф-центр» — 30%. При создании ПВК российское правительство сослалось на закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплексам», согласно которому предприятия отрасли могут получить право на учреждение частной охранной организации.

Украинская разведка утверждает, что таким образом в РФ продолжается «гонка вооружений» среди основных игроков на политической арене, которые по примеру олигарха, владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина создают свои частные военные компании.

Ранее в разведке Великобритании объяснили, почему роль «вагнеровцев» в ведении войны россиянами в Украине пошла на спад.