В эфире национального телемарафона глава Харьковской ОВА заявил, что не исключается контрнаступление путинских войск в области. Российские оккупанты усиливают присутствие на линии фронта, информирует «НБН».

Синегубов напомнил, что по Купянскому направлению в регионе проходит линия фронта и российские захватчики регулярно пытаются атаковать, но несут потери и отступают на ранее занятые позиции.

Чиновник заверил, что украинские защитники готовы к тому, что армия Путина может начать наступление на областной центр и населенные пункты Харьковщины. Сейчас оккупанты прилагают все усилия к тому, чтобы не дать ВСУ продвинуться вперед.

Руководитель ОВА сообщил, что ВС РФ ужесточают свое присутствие на Купянском, Двуречанском направлениях, а также в направлении Кременной.

«Там идут определенные маневры, и мы не включаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены», — добавил Синегубов.

Как сообщалось, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов озвучил два направления, на которых россияне могут начать наступление.