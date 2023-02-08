Российское издание Meduza опубликовало выступление Кабаевой, в котором она сравнила работу российского пропагандистского телевидения с автоматом Калашникова, информирует «НБН».

Однако внимание пользователей соцсетей привлекли не только высказывания «любовницы Путина», но и ее новая внешность. По всей видимости председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» решила омолодиться с помощью филлеров или ботокса. Результат процедуры оказался неудачным: лицо выглядит опухшим и постаревшим.

Пользователи соцсетей раскритиковали Кабаеву за злоупотребление «уколами красоты». Некоторые отметили, что зубы «современной Евы Браун» выглядят по-другому, предположив, что на сцене был двойник знаменитой гимнастки.

Напомним, что Кабаеву внесли в санкционный список США.