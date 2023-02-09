В эфире телеканала «Киев» глава Луганской ОВА сообщил, что российские оккупанты существенно увеличили количество атак и обстрелов прифронтовых населенных пунктов в регионе, информирует «НБН».

По словам Гайдая, активизация захватчиков наблюдается на Кременском направлении, там российские войска пытаются развить успех и продавить украинскую оборону. Чиновник добавил, что на сегодня у армии Путина существенных успехов нет, наши защитники стойко держат свои позиции.

Руководитель областной военной администрации рассказал, что помимо боев с ВСУ российские оккупанты прибегают к привычной тактике террора, нанося удары по освобожденным населенным пунктам.

«Наши деоккупированные населенные пункты, такие как Макеевка, Невское, Новоселовка, полностью уничтожаются, и ежедневно продолжаются обстрелы со стороны российских оккупационных войск», — сообщил Гайдай.

Ранее в Институте изучения войны заявили о начале большого наступления на Луганщине.