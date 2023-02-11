Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные источника «Вечерний Киев«

В конце января текущего года Кабинет министров Украины принял решение запрете выезда для украинских государственных служащих всех категорий. Много кто данное решение кабмина не понял, поэтому пришлось объяснять ещё раз.

Как говорится в источнике, право выезжать за границу имеют только женщины, которые являются опекунами детей и выезжают с целью лечения ребёнка, также если несовершеннолетний ребенок проживает на территории другой страны, либо же с целью с переговоров. С мужчинами ситуация подобная, но право выезжать имеют только те мужчины, которые являются единственными опекунами детей.

Право выезжать в отпуск в другую страну не имеет права ни один госслужащий.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Кабинет министров Украины запретил выезд чиновникам за границу.