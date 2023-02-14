Аналитики ISW в своем отчете по российско-украинской войне сообщили, что Кремль продолжает использовать свои отношения с Тегераном для продолжения военной агрессии в соседней стране, информирует «НБН».

В Институте изучения войны предполагают, что сотрудники элитного иранского военно-политического формирования Корпус стражей исламской революции поддерживают использование россиянами БПЛА, выступая в качестве операторов и инструкторов захватчиков в Украине.

Эксперты напомнили, что Тегеран отправил в РФ контрабандой не менее 18 беспилотников дальнего радиуса действия, использовав лодки и государственные самолеты Ирана.

По данным ISW, связанные с КСИР грузовые самолеты Ил-76 регулярно летают в Российскую Федерацию, которыми, вероятно, оккупантам доставляют различные материалы.

Ранее издание The Guardian рассказало подробности поставок дронов-камикадзе из Ирана в Россию.