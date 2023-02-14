О том, из-за кого украинские музыканты отказались порадовать посетителей этого фестиваля, а также кто еще не будет петь на этом событии из-за россиянки, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Deutsche Welle».

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По словам организаторов фестиваля, им пришло несколько писем от администрации Национальной оперы Украины, включая и уведомление от главы Министерства культуры нашей страны Александра Ткаченко. Как утверждает руководство фестиваля, их фактически поставили перед выбором: либо российская исполнительница Анна Нетребко, либо участники из Украины.

Впрочем, организаторы фестиваля предоставили свое видение ситуации, заявив — они определились со своей позицией, и не одобряют путинскую агрессию, однако не будут выносить осуждение «всему российскому народу и всей российской культуре».

Также, дирижер Национальной оперы Украины Николай Дядюра рассказал о своем отказе от участия в данном фестивале: он объясняет свои действия неоднозначным выбором Анны Нетребко, которая явно и открыто поддерживает российское вторжение в Украину.

Еще один интересный момент: 13-го февраля на странице фестиваля была опубликована предварительная официальная программа, в которой на замену украинским музыкантам поставили панк-группу «Pussy Riot». Впрочем, и эта команда тоже отказался делить сцену с Анной Нетребко — из чувства солидарности с артистами нашей страны.

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