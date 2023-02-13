До «Евровидения», которое в этом году состоится в Ливерпуле, осталось всего три месяца, поэтому букмекеры начали определяться со своими фаворитами. Британская букмекерская контора Smarkets опубликовала свой прогноз вероятных победителей конкурса, информирует «НБН».

По мнению аналитиков, дуэт TVORСHI, который представит на «Евровидении» нашу страну с треком Heart of Steel, может привезти домой вторую победу под ряд. На их победу букмекеры ставят 33,78%.

На втором месте разместилась Швеция (11,90%), на третьем Норвегия (11,35%), четвертую позицию заняла Финляндия (10,20%), пятую – Великобритания (4,55%).

Напомним, что в прошлом году на «Евровидении» победили украинские конкурсанты Kalush Orchestra. Их хит Stefania госсекретарь США Энтони Блинкен включил в топ-24 любимых песни 2022 года.