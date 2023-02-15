О том, что помешало восстановить весь ход событий о внезапном возникновении COVID-19, пишет «НБН» со ссылкой на журнал «Nature».

По словам специалистов, они испытывают глубокое разочарование от того, что процесс расследования никак не продвигается вперед, и это мешает пониманию того, как коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 впервые заразила людей. Эта информация весьма важна для предотвращения вероятных вспышек заболевания в будущем. Причина остановки расследования — Китай закрыл доступ в страну для медиков из этой международной организации, и ВОЗ не может ничего сделать для возобновления исследований.

Впрочем, глава ВОЗ Тедрос Гебреисус продолжает попытки выйти на контакт с китайскими чиновниками, чтобы убедить КНР начать делиться сведениями о вирусе. Сотрудники ВОЗ тоже связывались с центром по контролю заболеваний Китая, чтобы начать хотя бы какое-то сотрудничество.

Отметим, что время для сбора всех необходимых данных относительно источника COVID-19 фактически истекло, тем не менее ученые располагают исчерпывающей информацией, которая позволит не допустить повтора глобальной пандемии.

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