Врач-кардиолог Андрей Капталан рассказал, что «белая смерть» способствует увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, гипертонии и других серьезных заболеваний.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Украинская правда Жизнь».

По словам медика, если вес стоит на месте – это один из сигналов большого количества употребления соли, которая не дает похудеть, задерживая воду в организме.

Кардиолог добавил, что по этой же причине возникает отечность тела утром и в течение дня, вздутие живота что влияет на самочувствие человека.

Чрезмерное употребление соли негативно также сказывается на нашей нервной системе, приводя к раздражительности и плохому самочувствию. Из-за избытка натрия происходит расширение сосудов и появляется головная боль.

Капталан обратил внимание на то, что поедание большого количества соли влияет на уровень кислотности мочи, что способствует образованию болезненных отложений в почках, сопровождаясь сильной болью.

Множество блюд быстрого приготовления и полуфабрикатов в рационе – также источник большого количества «белой смерти». Важно проверять перед покупкой состав продукта, обращая внимание на содержание натрия, либо готовить еду самостоятельно.

Кроме того, из-за чрезмерного употребления соли со временем пища кажется безвкусной. Так происходит из-за снижения чувствительности вкусовых рецепторов, они быстро адаптируются, и еда начинает казаться пресной. Уменьшив количество соли, вы восстановите чувствительность рецепторов и блюда будут снова иметь насыщенный вкус.

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