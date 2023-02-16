Что указано в тексте изменений к действующему законодательству, пишет «НБН» со ссылкой на официальную страницу нижней палаты парламента страны-агрессора.

В частности, нововведения относятся не только к документации судов, функциям чиновников, или же текстам законов и нормативных актов, но и к материалам росСМИ, кино и рекламе.

Помимо слов из языков других стран, не допускается при применении русского языка как государственного, пользоваться словами и выражениями, «не соответствующим нормам современного русского литературного языка(включая нецензурную брань)». А еще нельзя писать иностранные слова, если «оформляешь адреса отправителей/получателей телеграмм/почтовых отправлений», которые будут пересылаться по РФ, не исключая почтовые переводы денежных средств.

Предполагается, что подобные правки помогут местным жителям ощутить «защиту русского языка от чрезмерного влияния иностранных слов», «усовершенствуют» алгоритм обеспечения статуса русского языка как государственного языка России, и осуществлять каждодневный контроль над тем, как чиновники/организации/простые россияне станут следовать нормам современного русского литературного языка.

Ранее мы писали, что российские регионы обнародовали «официальные» данные о ликвидированных в Украине оккупантах.