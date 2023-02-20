Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на официальный телеграм-канал депутата партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

На своём канале депутат сообщил о том, что Кристалина Георгиева по пути на саммит министров финансов G20, который должен состояться в Индии решила посетить Киев.

Депутат Европейской солидарности заявляет о том, что визит главы Международного валютного фонда скорее всего связан с новой программой МВФ для Украины.

Ранее сообщалось о том, что американский президент Джо Байден совершил ненормированный визит в столицу Украины.