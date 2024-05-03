О том, что вследствие серии ножевых ударов, и, соответственно последующего ранения, в Будапеште погиб гражданин Украины 1975 года рождения, пишет «НБН», ссылаясь на источники «Европейской правды» в МИД нашей страны.

В частности, в соответствии с информацией, которой располагает посольство Украины в Венгрии, данный трагический инцидент произошел в результате ссоры на территории общежития для сотрудников местной автотранспортно-логистической компании. Фигурант, убивший украинца, и обоснованно обвиняется в совершении преступления, является гражданином Казахстана, и уже взят под стражу, пока венгерские правоохранители выясняют все обстоятельства дела.

В МИД Украины акцентировали:

Посольство устанавливает связь с родственниками погибшего и находится на постоянном контакте со следственными органами Венгрии.

Ранее мы писали о том, что СМИ сообщали детали убийства американца, работавшего на пропагандистское агентство «Спутник».