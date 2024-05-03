О том, что для ВПЛ внедрят облегченный процесс верификации личности владельца счета, в частности, посредством осуществления видеозвонка в контакт-центр данного госбанка, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Ощадбанка».

Для «заказа» подобного видеозвонка, клиенту необходимо перейти по гиперссылке, и определиться с желаемой датой и временем идентификации. Кроме того, для такой процедуры можно не вводить персональную информацию или реквизиты платежной карточки (такие, как номер, сроки действия, PIN-код, одноразовые OTP-пароли, подтверждающие транзакции в сети Интернет).

В «Ощадбанке» добавили — после прохождения вышеописанной регистрации, переселенцам предоставят более подробные инструкции.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагали усовершенствовать процесс назначения пенсий и льгот с июля.