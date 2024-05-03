О том, что подобный тип мошенничества напрямую связан с симуляцией работы техподдержки Telegram, обычно присылающей пользователям личные уведомления касательно подтверждения всех важных операций с аккаунтом, чем незамедлительно воспользовались киберпреступники, пишет «НБН», ссылаясь на F.A.C.C.T.

В частности, «цифровые» злоумышленники создают «фейковый» аккаунт, имитирующий официального бота Telegram, который рассылаем пользователям сообщения о якобы оформленном запросе на деактивацию учетной записи, для чего необходимо ввести свой номер телефона и SMS-код подтверждения на «официальном» сайте мессенджера.

На самом деле после того, как жертва переходит по ссылке, она попадает на фишинговую страницу, копирующую привычный дизайн сайта Telegram, и, если доверчивая особа введет номер и SMS-код, то полностью потеряет контроль над своей учетной записью мессенджера.

Ранее мы писали о том, что в СБУ рассказывали, при каких условиях в Украине будут массово блокировать соцсети и Telegram-каналы.