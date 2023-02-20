В интервью ТСН.ua Андрусив рассказал, что ситуация на Угледарском направлении остается сложной, поскольку россияне прилагают все усилия, чтобы прорвать украинскую оборону, информирует «НБН».

По словам военного, артиллерийские удары оккупантов по городу прекращаться не будут, кроме того, через неделю-две ВС РФ соберут новые силы для штурмового удара.

Экс-советник ОПУ отметил, что Угледар – принципиальное место для захватчиков и для взятия города страна-агрессор положит не одну тысячу бойцов.

Андрусив добавил, что пока украинские защитники удерживают Угледар, они угрожают россиянам быстрым ударом на Мариуполь. Кроме того, ВСУ таким образом не позволяют врагу продвигаться к северу от Бахмута, Славянска и Константиновки.

Напомним, британская разведка рассказала о ситуации на фронте под Бахмутом и Угледаром.