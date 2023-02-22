В интервью украинскому изданию Forbes Буданов подтвердил свое заявление о том, что у страны-агрессора истощаются запасы боеприпасов, в частности, снаряды 152 калибра, информирует «НБН».

По словам начальника украинской разведки, в условиях «снарядного голода» российские оккупанты воюют уже два месяца. Более-менее нормально захватчики используют боеприпасы только под Угледаром и Бахмутом Донецкой области.

Глава ГУР МОУ отметил, что из-за нехватки снарядов путинским войскам пришлось менять тактику ведения боевых действий. Под Бахмутом пехота идет волной при поддержке артиллерии, бронетехники там единицы. В формат пехотной атаки россияне перешли и под Угледаром, где они применяли бронемашины, которые в первые часы наступления были уничтожены.

Напомним, что олигарх Евгений Пригожин пожаловался на то, что он не может решить проблему «снарядного голода» у «вагнеровцев», из-за чего они несут большие потери.