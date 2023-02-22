В интервью «Укринформу» военачальник заявил, что считает маловероятным новое наступление российской армии 24 февраля, поскольку наращивание сил путинскими войсками на других направлениях не наблюдается, информирует «НБН».

По мнению Наева, в годовщину полномасштабного российского вторжения в нашу страну российские оккупанты могут осуществить новые ракетные атаки на Украину.

«Я думаю, что прежде всего это будет обусловлено ракетными ударами. Признаков наращивания сил на других направлениях, кроме тех, где враг ведет наступательные действия, пока не наблюдается», — сообщил генерал.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу со стороны РФ на 24 февраля. Он рассказал, в какой области оккупанты наращивают силы.