Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на твиттер официального представителя Европейского союза Жозепа Борреля.

Как стало известно из твиттера Борреля, в 10-й пакет санкций от Евросоюза будут включены ограничения для физических и юридических лиц. В их число входит 121 человек. Сообщается, что в список санкций вошли те люди, которые поддерживают войну, ведут российскую пропаганду, либо же поставляют российской армии беспилотники.

Также в новый пакет санкций войдут ограничения на российские технологии и продукты двойного назначения.

Кроме того, Жозеп Боррель заявил о том, что Европейский союз в дальнейшем будет продолжать противостоять российской военной машине и усиливать ограничения для страны.

Напомним, что ранее стало известно о том, кто попал в обновленный список американских санкций против РФ