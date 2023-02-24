О том, что в «черный список» попало более 80 различных предприятий и организаций, а также несколько десятков лиц, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства финансов США.
Как информируют в Минфине США, в целях урезания способности РФ к продолжению жестокой войны против Украины, и, соответственно, ограничению в получении ресурсов для поддержки агрессии, в санкционный перечень внесли 22 физических и 83 юридических лица. Также, сегодняшние санкции относятся к более, чем 30 лицам и компаниям из третьих стран, которые связаны с усилиями РФ по уклонению от запретов, в том числе с незаконным оборотом оружия и незаконным финансированием.
Например, обновленные санкции коснутся:
- «Московского кредитного банка»;
- коммерческого банка «Ланта Банк»;
- «Металлинвестбанка»;
- «Новосибирского социального-коммерческого банка»;
- банка «Санкт-Петербург»;
- банка «Приморье»;
- «СДМ-Банка»;
- «Уральского банка реконструкции и развития»;
- банка «Зенит»;
- банка «Уралсиб».
Кроме того, за помощь РФ в обходе предыдущих санкций, в «черный список» внесут граждан Швейцарии, Германии, Италии, включая компании, зарегистрированные в Болгарии и на острове Мальта. Санкции затронут крупные предприятия металлургического сектора и горной промышленности и предприятий ВПК России.
Еще под эти санкции США попали 10 российских высокопоставленных чиновников, таких как: глава Минэнерго Шульгинов, министр культуры Любимова, министр спорта Матыцын, министр труда Котяков, вице-премьер РФ Голикова, глава МЧС Куренков. Отдельного упоминания стоит российская пропагандистка Скабеева Ольга Владимировна, которая тоже теперь находится под санкциями.
Ранее мы писали, что Гиркин рассказал о масштабной «утилизации» и бегстве российских уголовников с фронта в Украине.