О том, что в «черный список» попало более 80 различных предприятий и организаций, а также несколько десятков лиц, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства финансов США.

Как информируют в Минфине США, в целях урезания способности РФ к продолжению жестокой войны против Украины, и, соответственно, ограничению в получении ресурсов для поддержки агрессии, в санкционный перечень внесли 22 физических и 83 юридических лица. Также, сегодняшние санкции относятся к более, чем 30 лицам и компаниям из третьих стран, которые связаны с усилиями РФ по уклонению от запретов, в том числе с незаконным оборотом оружия и незаконным финансированием.

Например, обновленные санкции коснутся:

«Московского кредитного банка»;

коммерческого банка «Ланта Банк»;

«Металлинвестбанка»;

«Новосибирского социального-коммерческого банка»;

банка «Санкт-Петербург»;

банка «Приморье»;

«СДМ-Банка»;

«Уральского банка реконструкции и развития»;

банка «Зенит»;

банка «Уралсиб».

Кроме того, за помощь РФ в обходе предыдущих санкций, в «черный список» внесут граждан Швейцарии, Германии, Италии, включая компании, зарегистрированные в Болгарии и на острове Мальта. Санкции затронут крупные предприятия металлургического сектора и горной промышленности и предприятий ВПК России.

Еще под эти санкции США попали 10 российских высокопоставленных чиновников, таких как: глава Минэнерго Шульгинов, министр культуры Любимова, министр спорта Матыцын, министр труда Котяков, вице-премьер РФ Голикова, глава МЧС Куренков. Отдельного упоминания стоит российская пропагандистка Скабеева Ольга Владимировна, которая тоже теперь находится под санкциями.

Ранее мы писали, что Гиркин рассказал о масштабной «утилизации» и бегстве российских уголовников с фронта в Украине.