Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника «Time«.

Как стало известно из источника, действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Таким образом, как сообщается в источнике бразильский президент хочет вернуть своё государство на международную арену и сделать всё для того, чтобы Бразилия отыгрывала серьёзную роль в мировой политике.

В мирный план бразильского лидера в качестве посредников должны войти такие государства как Китай, Индонезия и возможно Индия, ну а сами дипломаты из Бразилии во время Мюнхенской конференции безопасности успели провести переговоры с представителями 21 страны.

Известно, что Москва не получала официального предложения от Бразилии о мирных переговорах, но всё же там делали заявление о том, что российская сторона рассмотрит такой вариант мирного плана.

Напомним, что ранее Европейский союз объявил об очередном, уже десятом по счёту пакете санкций против РФ.