Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные немецкого источника «Funke«.

Как сообщается в источнике, во время своего интервью заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о том, что Украина может начать своё контрнаступление уже весной текущего года.

Кроме того, заместитель Главы ГУР также не стал исключать того, что Украина может наносить удары по складах российской армии в приграничных областях, в том числе и в Белгородской области. Скибицкий рассказал, что как раз оттуда стартует большое количество атак по территории Украины.

Главная цель данного контрнаступления — освобождение временно оккупированных территорий Украины, в том числе и освобождение крымского полуострова.

Напомним, что ранее украинский президент рассказал о том, сколько населённых пунктов Украины на данный момент являются временно оккупированными.