Telegram-канал «Сеятель ветра» опубликовал видео, где мобилизованные из Российской Федерации жалуются на преступные приказы командиров на фронте в Украине, информирует «НБН».

По словам оккупантов, из отправили на штурм позиций украинских защитников без поддержки техники. Новобранцам путинской армии выдали стрелковое оружие, лопаты и приказали осуществить захват бетонного укрепленного района ВСУ.

«Это стало бойней для нас! Мы понесли потери убитыми и раненными», — сообщили россияне.

Обращение мобилизованных ВС РФ подтверждает то, что на фронтах в Украине оккупанты сталкиваются с настоящей мясорубкой. Путинские войска потеряли большую часть техники, поэтому генералы компенсируют свой провал за счет массовой отправки пехоты на убой.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало, как в Российской Федерации готовятся к мобилизации студентов.